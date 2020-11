Spaccio al giardino San Leonardo: in tasca 33 dosi di cocaina e soldi

33 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere cedute e 525 euro in contanti sono stati rinvenuti nel corso di una perquisizione di un cittadino libico di 24 anni, arrestato per spaccio.

L'attività è stata svolta, nel pomeriggio di ieri 25 novembre, dai poliziotti della IV Sezione contrasto al crimine diffuso

della Squadra Mobile con appostamenti e un servizio specifico, ammanettando infine il ragazzo, con precedenti specifici, nel giardino di San Leonardo, in piena zona universitaria.

Gli agenti in servizio hanno assistito alla "vendita" di un grammo di cocaina in cambio di 80 euro da parte del 24enne, così sono intervenuti. Lo spacciatore ha tentato di fuggire facendosi largo a spintoni, ma infine è stato bloccato e verrà giudicato questa mattina con rito direttissimo.

Il 21 novembre scorso, la Polizia ha scoperto un appartamento che fungeva da base per droga e refurtiva in via dello Scalo. In tutto, sono stati rinvenuti 100 grammi di hashish e circa 35 di cocaina.