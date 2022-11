Intervento notturno e via San Vitale chiusa per una rottura delle tubature idriche che ha interessato il tratto tra via Benedtto XIV e Caldarese. Da questa notte i tecnci sono al lavoro per sistemare le condotte, ma si prospettano tempi lunghi per le riparazioni. Intanto resta chiusa via San Vitale, con i bus Tper deviati su altro percorso.