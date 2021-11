Notte movimentata in via San Vitale: minacce e aggressione davanti al locale, due in arresto

E' finita con due arresti e un ragazzo curato al Pronto soccorso la serata di un gruppo di amici. Alle 3 di questa notte, una discussione tra un buttafuori e due giovani, davanti a un locale di via Castel Tialto, in zona universitaria, ha attirato l'attenzione di una studentessa, che è intervenuta per sedare gli animi.

Per tutta risposta è stata minacciata e apostrofata con frasi volgari, così gli amici sono intervenuti per difenderla: sono stati spintonati, poi presi a pugni. Nel frattempo era stata chiamata la polizia.

Durante la colluttazione un altro ragazzo, 27enne, è stato rapinato del giubbotto, indumento che più tardi renderà più facile l'identificazione degli aggressori.

Sono stati infatti riconosciuti e bloccati dagli agenti delle volanti mente erano in fuga in via San Vitale. Si tratta di due italiani di 20 e 21 anni finiti in manette per tentata rapina aggravata in concorso, lesioni personali, minacce e percosse. Sono alla Dozza in attesa della convalida dell'arresto.

Un 22enne, colpito al volto e al naso, è stato accompagnato al Pronto Soccorso: è stato refertato con una prognosi di 10 giorni.