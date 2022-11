Tubo rotto in via San Vitale: strada riaperta, torna traffico auto e bus

E' stata riaperta poco dopo mezzogiorno al traffico auto e bus via San Vitale, che da ieri sera era rimasta chiusa a causa di una rottura a un tubo della rete idrica. I tecnici Hera hanno lavorato tutta la notte per chiudere la falla e ripristinare il manto stradale. Dalla mattina si erano verificati disagi alla circolazione, dal momento che il tratto interessato -tra Benedetto XIV e Castel Tialto- è cruciale per il transito di molte linee urbane. Ora il traffico sta ritornando alla normalità.