Via Saragozza, albero si schianta in strada: traffico bloccato

Albero caduto in strada in via Saragozza, con il traffico bloccato in entrambe le direzioni. E' successo nel pomeriggio di oggi, forse complici le intense piogge che hanno battuto per tutta la notte dopo mesi di siccità. I mezzi di soccorso sono sul posto, la viabilità è al momento bloccata. Da un primo riscontro, non risulterebbero feriti. Oltre all'albero, anche un cavo e un palo della luce sono stati danneggiati dalla caduta.