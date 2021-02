Bar in via Saragozza, minacce al giornalista: "Ti spezzo le cosce" | VIDEO

"Ti spezzo il collo". "Ho la tua foto". Sono alcune delle frasi proferite dal gestore del bistrot Bonaccorsi di via Saragozza, a Bologna, nei confronti del giornalista dell'agenzia 'Dire' che oggi si è recato fuori dal locale dopo che il sindaco, Virginio Merola, ha firmato un'ordinanza che, come recita il comunicato dell'amministrazione, ne impone la chiusura dalle 15 alle 6 "dopo numerose segnalazioni sul mancato rispetto delle misure di contenimento imposte dalla pandemia".

Il giornalista della 'Dire' poco dopo le 15 ha chiesto un commento a Giorgio Perna, che ha preferito non rispondere limitandosi a poche frasi e lasciando la parola all'ex consigliere comunale Massimiliano Mazzanti. Conclusa l'intervista, il cronista si è fermato per qualche minuto poco distante dall'ingresso del locale per scrivere un articolo con il cellulare.

Poco dopo, Perna (senza mascherina) si è avvicinando raccomandandogli di "non scrivere niente di brutto" aggiungendo, poi, "togliti la mascherina". Di fronte alla richiesta reiterata più volte, il giornalista ne ha chiesto il motivo e Perna ha risposto affermando: "Toglitela, o te la tolgo io".

Cosa effettivamente successa: il ristoratore ha strappato con forza la mascherina dal volto del giornalista e, nel farlo, lo ha colpito con una manata sul labbro. Sono quindi iniziate le minacce: "Ti ho visto in faccia", "ti scatt' a capo", "ti faccio cap' e muro", "ti spezzo il collo". Il cronista ha cominciato quindi ad allontanarsi, raggiunto pochi metri più in là da Mazzanti che gli ha chiesto cosa fosse avvenuto.

Nel frattempo, Perna è tornato ad avvicinarsi dicendo "devi cancellare il video" e poi "vattene da qua o ti rincorro fino alle due Torri". Quando il cronista era ormai sulla strada, Perna (così come testimonia un video in possesso della 'Dire') ha continuato con insulti e minacce: "Pezzo di merda, sei un pezzo di merda. E ora ormai ti...", ha aggiunto indicandosi con una mano il viso. E ancora: "Ti scatt' 'a capo... ti spezzo le cosce, è meglio che lo sai...". E infine: "Ti ho fotografato", ha urlato Perna mentre il cronista si allontanava.

Agenzia Dire: "Brutto fatto di cronaca"

Secco il commento di Mattia Cecchini, caporedattore dell'agenzia di stampa Dire: "Quel che è successo oggi, e viene qui raccontato e documentato con un video, è un brutto fatto di cronaca. Lo resocontiamo con precisione, così come abbiamo dato conto dell'iniziativa che si è svolta nel locale sul tema delle Foibe, per dovere di cronaca e per far capire quanto sia prezioso, e alle volte per nulla facile, fare informazione. Ma anche per dire che le minacce -così insistite e mirate- sono sproporzionate e gravi. Se è comprensibile la difficoltà di uno stato d'animo di un momento, non è accettabile che questo si trasformi in aperte intimidazioni. Il nostro giornalista ha fatto il suo mestiere con correttezza e rispetto.

Il bar in questione tra i primi a essere chiuso

Dopo il bar di via degli Ortolani, anche per il Bistrot Bonaccorsi è arrivata, per la seconda volta, l'ordinanza di chiusura alle 15 che dovrà essere rispettata tutti i giorni fino al 12 marzo 2021 a partire dalla notifica del provvedimento di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021.

L’ordinanza a carico del locale di via Saragozza 81 arriva "dopo numerose segnalazioni sul mancato rispetto delle misure di contenimento imposte dalla pandemia", si legge nella nota comunale. Si tratta infatti di uno dei locali "ribelli" che si erano rifiutato di chiudere alle 18, orario imposto dal Dpcm per bar e ristoranti. Per il bistrot dunque non è la prima volta: il sindaco aveva firmato la medesima ordinanza a fine ottobre. “