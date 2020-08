Saragozza, prende a calci le auto parcheggiate: "Pronto a risarcire"

"Sono nervoso per problemi miei". Così si è giustificato un bolognese di 42 anni che ieri sera è stato fermato in via Saragozza, dopo che al 113 erano arrivate chiamate dai residenti.

L'uomo, uno scatto d'ira, aveva danneggiato alcune auto parcheggiate in via Ca' Selvatica, in zona Saragozza, prendendole a calci e spaccando specchitti retrovisori.

Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto, il 42enne, in preda ai fumi dell'alcol, ha ammesso la sua responsabilità: "Sono nervoso, sono pronto a risarcire i proprietari delle auto". E' stato comunque denunciato per danneggiamento e ubriachezza manifesta.