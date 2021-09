Incidente in via Saragozza tra una bici e un bus: 58enne grave in ospedale

Brutto incidente oggi intorno alle 13:30 lungo via Saragozza. Una donna di 58 anni è ricoverata in gravi condizioni al Maggiore di Bologna dopo che la bici sulla quale viaggiava, per cause in corso di accertamento, è finita investita dal mezzo di trasporto pubblico, all'altezza del civico 103. Entrambi i mezzi stavano procedendo nella stessa direzione, quando è avvenuto l'impatto. Sul posto la polizia locale ha gestito la viabilità e ha effettuato i rilievi del caso. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla signora, per poi portarla in ospedale.

(Immagine di repertorio)