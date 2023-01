Via Scandellara, minaccia lui e palpeggia lei: "Ti taglio la gola"

Prima le minacce e la rapina, poi le mani addosso alla compagna di lui. E' successo ieri sera a Bologna, dove in via Scandellara un 27enne è stato arrestato dalla polizia. Il tutto sarebbe originato da un pacchetto di sigarette negato, che l'arrestato avrebbe chiesto al padrone di casa.

Il giovane infatti aveva chiesto e ottenuto ospitalità presso la coppia, lui di 45 anni e lei di 51. La tensione però si è fatta presto palpabile tra i due uomini, tanto che al diniego il ragazzo avrebbe dapprima scagliato contro il muro di casa, per poi afferrare un coltello da cucina e scagliarsi contro il 45enne proferendo frasi come “Se non mi dai le sigarette ti taglio la gola”.

La vittima, cittadino turco e connazionale del suo aggressore, ha prima ceduto dando il pacchetto di sigarette, poi però ha chiesto alla donna di chiudersi in camera e ha poi chiamato il 113. Approfittando della distrazione il 27enne è entrato nella camera con lei e poi dietro minaccia della stessa lama ha cominciato a molestare la donna. Gli agenti però sono arrivati e hanno fatto irruzione nell'appartamento, bloccando il soggetto. Identificato e perquisito, al 27enne è stato trovato addosso un altro coltello. Dopo gli accertamenti di rito, il giovane è stato portato in questura in stato di arresto: dovrà rispondere di rapina aggravata e violenza sessuale.