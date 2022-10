Fruga in un'auto parcheggiata in via Selmi: fermata dalla Polizia

Ieri pomeriggio in via Selmi (zona universitaria), erano le ore 16.00 quando una volante della POlizia ha notato una donna che rovistava all'interno di un'autovettura parcheggiata. Sottoposta a controllo, la cittadina italiana dell'86, è stata trovata in possesso, all'interno del suo zaino, di alcuni oggetti riconosciuto come propri dal proprietario della vettura. Tali oggetti sono stati restituiti. La donna è stata tratta in arresto per tentato furto aggravato. Direttissima domani mattina