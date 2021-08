Rapina in Via Serlio: minacce di morte e sputi ai commessi, arrestato

Aveva tentato di portare via prodotti per oltre 140 euro, ma era stato bloccato dai dipendenti

Via Sebastiano Serlio

Un uomo di 29 anni è stato arrestatro ieri, 5 agosto, dalla Polizia. Poco prima delle 12.30, una volante del Commissariato Bolognina-Pontevecchio e una volante Upgsp sono intervenuti in un supermercato di via Sebastiano Serlio dopo la segnalazione di un soggetto molesto che aveva appena aggredito i dipendenti nel tentativo di mettere a segno un furto.

Il 29enne, cittadino tunisino, aveva tentato di portare via prodotti per oltre 140 euro, ma era stato bloccato dai commessi.

Per tutta risposta, li aveva minacciati di morte i due dipendenti e sputato nella loro direzione. L'uomo, già gravato da precedenti penali e di polizia. è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria.