Via Sigonio, furti nelle auto in sosta: arrestati ladri in Mercedes

Dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso un cittadino moldavo e un cittadino romeno di 27 anni, arrestati in flagranza, questa notte poco dopo le 2 in via Carlo Sigonio, zona Mazzini.

Il 113 è stato chiamato da alcuni residenti che avevano visto due persone aggirarsi tra le auto in sosta e sentito il rombo costante di un motore.

Dopo essere stato "pizzicato" all'interno di un'auto parcheggiata, uno dei due nel tentativo di fuggire aggredito gli agenti delle volanti arrivati sul posto, si è configurato quindi il reato di rapina. Entrambi infine sono stati bloccati e ammanettati.

Dalla ricostruzione è emerso che il complice fosse al posto di guida della sua Mercedes, usata come deposito della refurtiva, e premeva sull'acceleratore per coprire il rumore dei finestrini infranti di quattro veicoli parcheggiati nella zona.