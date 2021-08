Via Smeraldo: scoperto dal padrone di casa, ladro salta dal balcone

Zoppicante dopo il "tuffo", non è stato difficile individuarlo

/ Via Smeraldo

Ha sentito dei rumori provenienti dalle finestre e ha sorpreso il ladro. E' accaduto questa notte in un condominio di via Smeraldo, nel quartiere Savena.

Un residente è stato svegliato da alcuni rumori e si accorto che qualcuno stava cercando di manomettere la tapparella di una finestra del suo appartamento al primo piano. E' così che ha visto un uomo che cercava di introdursi all'interno e ha chiamato la Polizia. Vistosi scoperto, il ladro ha pensato bene di saltare giù dal balcone.

Gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto e hanno individuato un uomo che zoppicava: non è stato difficile accertare che si trattasse proprio del topo di appartamento segnalato al 113. Si tratta di un cittadino marocchino che è stato denunciato per tentato furto in abitazione.