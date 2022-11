Il collettivo 'Infestazioni' occupa in via Stalingrado: "Qui palazzi per affitti brevi, basta speculazione"

Nuova occupazione dei collettivi a Bologna. Dopo lo sgombero del Cua da via Oberdan e dopo un'altra occupazione in via Filippo Re, questa volta è il collettivo Infestazioni -area diaspora Xm24, già co-animatore dell'occupazione di via Zago- a prendere casa in un immobile da anni in stato di abbandono, in un fazzoletto di terra tra le vie della Repubblica e Aldo Moro dove un tempo sorgeva il punto vendita urbano di Mercatone Uno.

"La scelta di questo luogo non è casuale -rimarca il collettivo in una nota- su questo spazio, abbandonato da più di 10 anni, esiste dal 2015 un progetto di “riqualificazione” che prevede la destinazione del 69% dell’area ad affittacamere e Bnb. Se queste sono le opzioni, sovrapprezzate e inaccessibili, offerte a Bologna in piena emergenza abitativa" il gruppo si è destinato "parte dello stabile al bisogno di un gruppo di compagn? che si stanno trovando senza una casa".

Queste le coordinate dell'occupazione, oltre alla protesta contro il decreto antirave e la disciplina del carcere ostativo contro la quale si ricordano lo sciopero della fame dell'anarchico Alfredo Cospito (condannato all'ergastolo per un attentato incendiario a una sede dell'Arma) e ad altri detenuti.

La condanna della Lega: "L'emergenza abitativa non è una buona scusa"

“Le azioni dei collettivi/centri sociali non sono giustificabili. Continuano a occupare immobili non loro o spazi pubblici di tutta la comunità, pretendendo di imporre le proprie ragioni con la violenza, anche nei confronti di polizia e carabinieri" afferma il consigliere Matteo Di Benedetto, della Lega di Bologna, che aggiunge: “Ciò non toglie che l’emergenza casa sia un problema evidente, per studenti e famiglie. La colpa non è di chi apre b&b rispondendo alla domanda del turismo, ma di un piano urbanistico e di un regolamento edilizio che hanno ingessato la città e spesso impediscono ogni tipo di operazione, anche di rigenerazione urbana di immobili dismessi.