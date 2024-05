Paura in via Stalingrado, 40enne rapinato con un coltello alla gola

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Lo hanno minacciato con un coltello puntato alla gola, pretendendo la consegna di tutto quello che aveva in tasca. La vittima, un 40enne pakistano, con se aveva solo il cellulare. La rapina è avvenuta in via Stalingrado, intorno alle 18.30 ed è solo l'ultimo di una serie di episodi violenti avvenuti nell'ultimo periodo.

Due sconosciuti hanno seguito il 40enne, che stava camminando da solo per strada, lo hanno bloccato e minacciato con l’arma da taglio. Il tutto è avvenuto in una manciata di secondi. Così in fretta da impedire alla vittima di vedere in volto i suoi aggressori.

La vittima, terrorizzata che i rapinatori dalle parole potessero passare ai fatti, ha subito consegnato il telefono che teneva in mano. I due giovani si sono ‘accontentati’ del suo smartphone e sono scappati via. Solo una volta che i due si erano allontanati la vittima ha chiesto aiuto e in via Stalingrado è arrivata la polizia, per cercare di ricostruire l’accaduto e risalire all’identità dei due rapinatori.

La zona di via Stalingrado non è nuova a episodi simili, sia di giorno sia di notte. Sono numerosi, infatti, gli spacciatori che gravitano all’interno degli spazi e dei vecchi capannoni abbandonati in via Stalingrado e vicini al Giardino Parri. Spazi più volte sgomberati, ma che periodicamente vengono occupati da senza tetto, migranti e sbandati.