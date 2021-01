Via Tanari, al via il cantiere alla Caserma della Gdf: ecco come sarà

In partenza il cantiere che amplierà e ristrutturerà la Caserma Bertarini di via Tanari a Bologna. Lo rende noto l'Agenzia del Demanio .

Una volta ultimati i lavori, ospiterà alcuni reparti della Guardia di Finanza, che potranno così lasciare l’immobile attualmente in affitto, consentendo quindi un risparmio di oltre 500 mila euro a partire dalla fine del prossimo anno e di riqualificare interamente un complesso ormai vetusto.

"Dopo lo stanziamento delle risorse nel piano degli investimenti 2018-2020, l’Agenzia del Demanio ha velocizzato i vari passaggi, approvando il progetto esecutivo degli interventi edilizi nel Luglio 2020, seguito dalla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori bandita a settembre, mediante procedura negoziata - si legge nella nota - per arrivare in pochi mesi all’apertura del cantiere".

Come sarà

Il Comune di Bologna aveva dato il via libera a luglio del 2019 alla realizzazione di un nuovo edificio, sviluppato a gradoni per 4 piani, funzionalmente collegato agli edifici esistenti, da destinare ad uso 3a attività direzionali in strutture complesse, in cui si insedieranno gli uffici del II Gruppo della Guardia di Finanza, un magazzino, il canile e il corpo cinofilo.

Proprio oggi, 11 gennaio, fa sapere l'Agenzia, sono stati affidati i lavori all’impresa che si occuperà da subito della demolizione delle strutture esistenti, poi della bonifica bellica dell’area, al termine della quale darà l’avvio alla edificazione del nuovo stabile che, da progetto realizzato interamente con metodologia BIM (Building Information Modeling, il modello di un edificio con informazioni di progetto - ndr), sarà costruito seguendo i modelli più avanzati dì sostenibilità ambientale.

Nella nuova struttura il piano terra sarà destinato a magazzino vestiario e a sede del corpo cinofilo della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna mentre i restanti piani saranno destinati a sede del II° Gruppo di Bologna della Guardia di Finanza.