Offre droga agli agenti fuori servizio, inseguito e arrestato

Ha alle spalle numerosi precedenti il cittadino nigeriano di 37 anni, arrestato martedì per spaccio. In via Pellegrino Tibaldi, nel quartiere Navile, si è avvicinato a un'auto con 4 persone a bordo e ha offerto 50 grammi di marijuana, peccato però che si trattasse di agenti fuori servizio.

Quando uno di loro ha mostrato il tesserino, l'uomo è fuggito, ma è stato rincorso e bloccato in via Nicolò Dall'Arca. Quando sono arrivate le volanti, chiamate dai colleghi, è scattata la perquisizione: l'uomo è stato trovato con una quarantina di grammi di hashish e 20 grammi di sostanza bianca, presumibilmente da taglio. Quindi è stato arrestato per spaccio dio stupefacenti. In tasca aveva anche diverse schede telefoniche ed è pregiudicato sin dal 2014. Ha precedenti per rissa e lesioni, oltre a un divieto di dimora disposto nel 2019.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino 27enne, sospettato di spacciare droga: infatti, oltre a 2mila euro, nel suo appartamento del quartiere San Donato, sono stati trovati eroina e materiale per il confezionamento.