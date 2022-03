Giallo a Borgo Panigale. Uomo trovato in strada, privo di sensi e sanguinante: è grave

Giallo in via Togliatti dove all'alba di stamane qualcuno ha visto un uomo anziano privo di sensi, sanguinante, riverso a terra. Sono così stati allertati i soccorsi. Sul posto, all'altezza del ponte sul Reno, i carabinieri della Bologna Centro sono arrivati con diverse pattuglie, per cercare di capire cosa possa essere accaduto alla persona trovata malconcia su un marciapiede.

Dalle pochissime informazioni che si hanno al momento, sappiamo che l'anziano è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore con l'ambulanza del 118 in codice 3, ovvero quella di massima gravità.

L'area dove è stato rinvenuto l'uomo è stata isolata e sono state avviate le indagini del caso per ricostruire l'accaduto. Varie le ipotesi in pista. Ad ora non si esclude nulla. L'anziano potrebbe essere rimasto vittima di un pestaggio, a scopo di rapina o per dissaporti con qualcuno. Potrebbe anche essere incappato in un'auto pirata, che potrebbe averlo investito e poi lasciato riverso a terra, ferito. Gli investigatori non escludono neppure cause accidentali, come ad esempio una brutta caduta.

