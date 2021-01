"Indosso i panni dell'attivista per commentare l'ennesimo scempio sul verde pubblico. Dopo la cirenaica, ecco cosa è stato fatto in via Torino": così comincia questo video girato da Stefano Materia, cittadino Bolognese ma anche scienziato del clima. Si contesta al Comune di Bologna la scelta di aver abbattuto 36 bagolari sani di 40/50 anni perchè avrebbero danneggiato con le rolo radici il marciapiede, rendendolo insicuro.