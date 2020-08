Lite stradale in via Toscana: padre e figlio picchiati, spuntano anche i martelli

Sono stati rintracciati e denunciati dalla Polizia tre uomini ritenuti responsabili di un'aggressione nei confronti di due bolognesi, il padre di 58 anni e il figlio di appena 18.

E' accaduto in via Toscana, alle 20.30 del 3 luglio, quando, il 58enne alla guida della sua auto, non avrebbe dato la precedenza a un furgone, così ne è scaturita la solita scaramuccia stradale fatta di urli, clacson e fanali. Quando infine l'uomo ha accostato, dal furgone sono scese tre persone, con in mano dei martelli, che hanno preso a botte padre e figlio. La scena è stata notata da due Carabinieri in borghese che hanno tentato di derimere la lite, mettendo in fuga gli aggressori. Nel frattempo alcuni passanti avevano già chiamato il 113.

Gli agenti, in base alle descrizioni, hanno rintracciato due cittadini romeni di 47 e 44 anni nella vicina via Villari. Un terzo, moldavo di 24 anni, è stato bloccato poco più tardi, quando ha tentato di recuperare un furgone. Tutti irregolari sul territorio italiano e con precedenti per furto, il 47enne è stato denunciato per lesioni e violenza privata, il 44enne per lesioni e porto d'armi. Tutti e tre sono stati denunciati anche per rifiuto di fornire le proprie generalità. Dalle ricostruzioni, infatti il 24enne non avrebbe preso parte all'aggressione.

Le vittime sono state trasportate in codice 1 in ospedale.

Il 20 luglio scorso, sempre dopo una lite stradale, un uomo aveva sparato, seppur a salve, dal finestrino per intimorire una automobilista.