Boato nella notte, assalto al bancomat in via Toscana

Colpita la filiale Emil Banca, residenti svegliati dall'esplosione. Carabinieri sul posto per i rilievi

Via Toscana

Colpo in parte andato a segno questa notte all'Emil Banca di via Toscana. I residenti sono stati svegliati da un boato a notte fonda, dove un gruppo di malviventi ha cercato di asportare il contenuto in contanti del bancomat della filiale.

I malviventi però, sebbene siano riusciti a forzare lo sportello con una carica esplosiva, non sono riusciti ad asportare completamente il contenuto della cassaforte e sono dovuti scappare poco prima dell'arrivo delle prime pattuglie di militari.

I carabinieri stanno al momento esaminando le immagini sia del sistema di videosorveglianza dell’istituto di credito, sia delle telecamere, pubbliche e private, collocate lungo le strade adiacenti la filiale. Non è ancora stato compiutamente quantificato l’ammontare del danno subito, anche se si stima sia ingente. Non è la prima volta che la filiale viene presa di mira: già nel 2015 un analogo episodio.