Centro storico, in casa un etto di droga e 9mila euro in contanti: 46enne in carcere

Alcune lo segnalazioni lo davano davanti a un locale situato tra via delle Tovaglie e via dè Ruini

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un cittadino tunisino 46enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alcune lo segnalazioni lo davano davanti a un locale situato tra via delle Tovaglie e via dè Ruini, in zona Piazza dei Tribunali, così i militari hanno avviato un'indagine e lo hanno individuato. Nel corso della perquisizione della sua abitazione, situata nelle vicinanze, sono stati trovati un etto di droga, tra erina, cocaina e hashish , tre bilance digitali, materiale per il confezionamento delle dosi e ben 9mila euro in contanti, Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 46enne, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato tradotto in carcere.

La Squadra Mobile il 22 giugno scorso ha arrestao un altro cittadino tunisino 20enn trovato in possesso di 40 dosi già confezionate di eroina e ulteriori 5 di

cocaina, nascoste dietro una siepe all’interno del parco “John Lennon” in via Gandusio, nei pressi della scuola dell’infanzia “Mario Rocca”.