Poliziotto e tecnico alla porta, ma sono truffatori e vanno via a mani vuote

Questa volta un finto poliziotto e un sedicente tecnico del gas sono andati via a mani vuote. Truffa sventata in via Treves, zona Santa Viola, dove un anziano ha chiamato il 113 per riferire di aver messo in fuga due impostori.

A mezzogiorno di ieri, 5 febbraio, un “poliziotto e un tecnico del gas” si sono presentati alla porta dell’anziano dicendo di dover fare dei controlli all’impianto di riscaldamento e con questo pretesto sono riusciti ad entrare nell'abitazione.

Hanno iniziato a rovistate negli armadi, cosi il padrone di casa si è insospettito e ha chiamato la moglie che era uscita.

La donna ha immediatamente intuito e lo ha esortato a metterli alla porta. L’anziano così ha fatto, evitando così di essere derubato dai due truffatori che indossavano un cappellino e i guanti. Sono immediatamente scattate le indagini.

A gennaio,sono finiti in manette due cugini truffatori, un uomo e una donna, pregiudicati per vari reati contro il patrimonio, 43 e 46 anni. La donna entrava in azione e, avvicinata la vittima, diceva di essere il medico sostituto e presentava alle signore anziane degli aggiornamenti riguardo la loro salute, e in particolare la presenza di alcuni metalli nel sangue. Una scusa con cui la 46enne riusciva a entrare in casa, farsi mostrare i gioielli e impossessarsene con il raggiro prima di allontanarsi. Soltanto troppo tardi le due signore si sono rese conto dell'accaduto e hanno sporto denuncia.