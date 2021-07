Cedimento sotterraneo in via Triumvirato, intervento urgente Hera: modifiche al traffico, bus deviati

Dalle primissime ore di oggi, una squadra del Pronto Intervento Acqua di Hera è al lavoro in via del Triumvirato, all’altezza del civico 20, in seguito alla segnalazione di un guasto alla rete idrica, in seguito a un cedimento sotterraneo. L'azienda assicura che "i lavori si svolgeranno nel più breve tempo possibile e, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi in serata". I tecnici hanno provveduto a svolgere le prime verifiche e a mettere in sicurezza la zona.

Sul posto anche la Polizia Municipale che ha inizialmente disposto la temporanea chiusura al transito della strada per permettere l’esecuzione dei lavori di riparazione. A metà mattina, è stata disposta la parziale riapertura del transito veicolare, con l’istituzione di un senso unico alternato, su via Fava, regolato da movieri.

Sono stati quindi istituiti itinerari alternativi per le linee di autobus il cui percorso prevede il transito in via del Triumvirato.

La riparazione della condotta (di diametro consistente: 70 cm) potrà comportare cali di pressione in rete o mancata erogazione dell’acqua, fa sapere Hera.

Foto archivio