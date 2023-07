Un'auto si ribalta all'incrocio tra via Turati e via Saragozza

Un'automobile si è ribaltata in via Turati, all'incrocio con via Saragozza, bloccando così la circolazione. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha provveduto a spostare il mezzo che ostruiva l'accesso alla strada. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, ma da quel che si apprende l'auto ha sbandato da sola e non ci sono stati feriti. La foto del mezzo è diventata virale sui social, con molti utenti che si stanno interrogando sulla dinamica dell'incidente. "Andava ai 31 all'ora", ha scritto uno, alludendo al nuovo limite dei 30 km/h in molte strade urbane a partire dal primo luglio.