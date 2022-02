Via del Tuscolano, lite tra coinquilini degenera: sfregiati con il coltello

Un profondo taglio alla guancia e al collo, rispettivamente. Ma poteva finire molto peggio in un appartamento di via del Tuscolano, dove i carabinieri hanno arrestato un 35enne, cittadino pakistano, con un lungo coltello da cucina ancora in mano.

Secondo quanto raccontato dai suoi coinquilini infatti, sarebbe stato lo stesso 35enne a rivolgere loro l'arma bianca, durante una lite presumibilmente scaturita per motivi di convivenza.

Quando i militari sono arrivati sul posto, chiamati da qualcuno che evidentemente ha sentito le urla e il trambusto uscire dall'appartamento, si sono ritrovati addosso una delle vittime hce ha esortato loro a salire in casa spiegando che il 35enne era ancora armato. L'uomo, in forte stato di agitazione avrebbe anche aggredito i militari, prima di venire immobilizzato. Ora per lui le accuse che si profilano sono di tentato omicidio, lesioni personali gravissime e resistenza a un pubblico ufficiale. Gli altri due feriti, di 35 e 37 anni, sono ancora ricoverati in ospedale, ma non sono gravi.