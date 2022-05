Murri, raid notturno sulle auto in sosta: nei guai 4 minori

Sono tutti 17enne i ragazzi denunciati dalla polizia per tentato furto aggravato. Un residente in via Varthema, zona Murri, alle 4 di del mattino di oggi, 7 maggio, ha chiamato la polizia, dopo aver sentito un forte rumore e aver visto dalla finestra 4 persone in fuga.

Su posto sono arrivate diverse volanti e mentre alcuni agenti hanno raccolto le testimonianze, altre pattuglie hanno battuto la zona, riuscendo a individuare quattro giovani, grazie alle descrizioni. Si tratta di 17enni con diversi precedenti e pregiudizi che avevano spaccato i finestrini di tre auto, tra via Varthema e via Romagnoli.

Addosso avevano anche un gran numero di oggetti da scasso, tra cacciaviti, martelli e coltellini, oltre guanti, torcia e passamontagna.

I ragazzi sono già affidati ad alcune comunità per minori, dove sono tornati e dopo aver rimediato una denuncia per tentato furto aggravato in concorso.