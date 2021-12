Ladri all'opera in garage ma un residente sente tutto

E' stato arrestato dopo una breve fuga un 23enne, poi identificato come cittadino albanese, bloccato dopo un breve inseguimento nato da un sospetto furto in abitazione in via Vermena. E' stato un residente a dare l'allarme alla polizia, spiegando intorno alle 3:30 della notte appena trascorsa di avere visto dei fasci di luce e dei rumori metallici provenire dai garage condominiali.

Le volanti accorse sul posto hanno subito individuato tre sagome, le quali a loro volta sono state viste fuggire in tre direzioni diverse. Uno di questi, appunto il 23enne, è stato però individuato e fermato. Addosso, gli agenti hanno recuperato diversi arnesi da scasso. Del pari, attorno ad alcuni dei garage indicati sono stati trovate tracce di tentativi di effrazione.