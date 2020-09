Tentano furto in azienda: incastrati dal troppo rumore

Tre arresti stanotte nel quartiere Barca, dove in via Vighi diverse volanti sono sopraggiunte nel cuore della notte e hanno portato via tre persone.

I tre, un 29enne un 26enne e un 22enne, tutti cittadini italiani - i primi due residenti a Bologna - sono stati sorpresi dagli agenti mentre, intorno alle 3:45 di questa notte erano intenti a entrare dentro un magazzino di una azienda attigua alle abitazioni. Troppo evideentmente il rumore prodotto dagli elettroutensili usati dalla banda, che ha finito per allertare i vicini.

All'interno dei locali tutto era a soqquadro, ma il proprietario nel frattempo sopraggiunto, a un primo esame, ha riscontrato nulla di asportato. In possesso del gruppo sono state trovate due smerigliatrici, e i ragazzi avevano dei guanti indosso.

Dopo gli opportuni accertamenti i tre, già pregiudicati per reati dello stesso tipo sono stati condotti in camera di sicurezza. L'accusa per il gruppo è di tentato furto in abitazione aggravato in concorso. La direttissima è prevista per stamane.