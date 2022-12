Via Vizzano, aperto nuovo sottopasso pedonale

È stato inaugurato e aperto al transito ieri il nuovo sottopasso pedonale costruito in via Vizzano, dopo l'eliminazione del passaggio a livello di Pontecchio, in provincia di Bologna. Realizzato da Rfi, è costato un milione e 620.000 euro (il 75% a carico del Comune di Sasso Marconi-fondi di Autostrade per l'Italia): è lungo circa 170 metri -comprese le rampe di raccordo alla viabilità già esistente- dotato di illuminazione a led e di un sistema per evitare che allaghi quando piove troppo. La soppressione del passaggio a livello di Pontecchio Marconi consentirà "maggiore regolarità del traffico ferroviario sulla linea, grazie all'eliminazione delle interferenze fra la circolazione ferroviaria e quella veicolare e ciclo-pedonale", dicono da Fs.

A gennaio, poi, Rfi eseguirà l'upgrading tecnologico di due passaggi a livello sulla Porrettana: quello di via Ponte Albano a Sasso Marconi e quello di via Carviano a Vergato. Entrambi saranno dotati di sistemi in grado di rilevare, quando chiusi, la presenza di pedoni o auto nello spazio fra le barriere abbassate e attivare un segnale d'arresto per il treno in arrivo.

La realizzazione del sottopasso rientra in un più ampio programma di lavori per riqualificare la zona di Vizzano e via I Maggio. Gli interventi sono iniziati nei mesi scorsi con la realizzazione di una bretella stradale di collegamento tra via Vizzano e via I Maggio che, con tolto il passaggio a livello, consente ai veicoli di by-passare la linea ferroviaria e raggiungere la zona industriale di Pontecchio. Inoltre è stata portata la fibra ottica del comparto industriale di via Vizzano e via I Maggio con una partnership pubblico-privato.