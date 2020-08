Scippo mentre passeggia con il marito: un ragazzo placca il ladro e lo consegna agli agenti

Sono state le urla della donna vittima dello scippo a richiamare l'attenzione di un ragazzo, che ha rincorso il ladro e lo ha bloccato in attesa dell'arrivo della polizia. Il fatto si è consumato ieri intorno alle 12:30, in via XII giugno. La donna, una 62enne, stava camminando insieme al marito, quando all'improvviso ha sentito tirare la borsa e un uomo che scappava con l'accessorio in mano.

All'arrivo degli agenti, il soggetto responsabile è stato identificato in un 50enne senza fissa dimora e pregiudicato, originario della Basilicata. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà per furto con strappo. La borsa è stata restituita.