Tafferugli prima di Bologna-Roma: volano manganellate e bottiglie

Tafferugli prima di Bologna-Roma nei pressi dello stadio Dall'Ara. Secondo quanto riportato dalla questura, nelle fasi di afflusso del pubblico un gruppo di ultras bolognesi si sarebbe staccato per cercare contatto con un altro gruppo di romanisti. All'altezza di via XXI aprile i due gruppetti hanno trovato però schierato il reparto mobile. Sono seguiti attimi di tensione, dove è volata qualche manganellata e diversi lanci di oggetti, tra cui anche bottiglie, anche se poi la situazione è in seguito rientrata. Sempre la questura ha fatto sapere che tra gli agenti al termine del fronteggiamento si registrano tre contusi.

Notizia in aggiornamento