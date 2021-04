Misure anti-covid in aule studio? Sedie e scrivanie in strada in via Zamboni

"Ci fermano il tempo noi blocchiamo la strada!" Il Collettivo Universitario Autonomo - CUA ha promosso una "piazza studio autogestita" in via Zamboni: scrivanie e sedie in strada da Piazza Verdi a Piazza Scaravilli come rivendicazione e per lanciare un messaggio all'ateneo: "A più di un anno dallo scoppio della pandemia, quali sono state le risposte dell’Università alle tante richieste avanzate dalla comunità studentesca? - si legge sul profilo Facebook - Bandi per sussidi economici fin troppo stringenti e di fatto estremamente escludenti, basati sul raggiungimento di un determinato numero di CFU. Le tasse, tutt’ora altissime nonostante il periodo di profonda crisi economica che stiamo, non sono state ridotte, non c’è stato nessuno aiuto concreto nei confronti di chi non ha i mezzi per poter affrontare la DAD, se non delle schede telefoniche arrivate anche in ritardo".

"Le aule studio possono essere utilizzate unicamente da un gruppo ridotto di persone a causa delle misure di prevenzione del COVID-19 - continua CUA - UNIBO ha preferito investire unicamente sul rinnovamento e sul potenziamento delle strumentazioni all’interno delle aule, non rendendo accessibile a chiunque la DAD e ha infantilizzato la comunità studentesca, ponendo davanti alle porte di ogni edificio delle persone a cui spettava l’onore della vigilanza"

"Se la nostra vita in quest'anno è stata un timelapse noi ci riprendiamo tempo e spazio, a partire dalla rivendicazione di un'università diversa - concludono - non fatta di ritmi asfiassianti, tasse esorbitanti, servizi dimezzati e spazi chiusi, ma di saperi, momenti condivisi, ricerca collettiva e autotuela della salute".