Minorenni minacciati con la torcia-taser: "Dateci i soldi"

E' di tre arresti il bilancio dell'attività della polizia in zona universitaria, per un episodio di tentata rapina ai danni di tre minorenni, per mano di altri tre ragazzi giovanissimi. A segnalare il tutto alle volanti è stato l'esercente di un locale in via Zamboni, intorno alle 2:30 di questa notte, sentendo il trambusto e vedendo in difficoltà le tre giovani vittime, tutti ragazzi di provincia di 17 anni, a Bologna per passare il fine settimana.

Dal racconto dei ragazzi è risultato come questi fossero stati fermati e minacciati da un gruppo di tre, giovanissimi anche loro, uno dei quali armato di una torcia taser, oltre che di una bottiglia di vetro. Il gruppo avrebbe quindi iniziato a minacciare le vittime, intimando loro di consegnare tutto il denaro in loro possesso e facendo schioccare l'elettrostorditore della torcia, noto anche per il rumore sfrigolante che gli elettrodi sprigionano quando azionati.

In qualche modo però i 17enni sono riusciti a svincolarsi dall'assedio degli aggressori, presentatisi travisati, e a dare l'allarme. La polizia ha trovato i presunti responsabili del gesto a poca distanza, proprio attratti dal rumore della torcia laser. Si tratta di un 17enne e un 18enne, entrambi cittadini italiani, oltre che un 20enne albanese. Dopo i dovuti accertamenti sono scattate le manette per tutti, l'accusa di tentata rapina in concorso. Il più giovane del gruppo, unico già con precedenti di polizia, è stato anche denunciato per porto abusivo di oggetto atto a offendere.