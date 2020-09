Lite e rissa in zona universitaria: gruppo di ragazzi nei guai

Momenti concitati l'altra notte in via Zamboni, dove la polizia è dovuta intervenire intorno all'una di notte, alla fine di una rissa, scatenatasi tra due gruppi di persone. Protagonisti dell'episodio, un gruppo di ragazzi molto giovani e una comitiva di sette persone, tra cui cinque poliziotti fuori servizio, che stavano festeggiando un addio al celibato.

I sette, secondo quanto ricostruito, stavano passeggiando in zona universitaria, quando -per futili motivi- sono entrati in contatto con la comitiva di giovanissimi, tra cui sembra diversi minorenni, già noti nella zona per piccoli episodi analoghi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il battibecco si è trascinato fino in via Rizzoli ed è degenerato in una scaramuccia dove alla fine uno dei poliziotti è finito in ospedale con il naso rotto. Tre le denunce per i ragazzini, con l'accusa di lesioni, mentre per uno dei poliziotti dell'altra comitiva si è proceduto per percosse.