Via Zamboni: molesta i clienti del bar, poi tira fuori un coltello

Ubriaco e molesto, tira fuori un coltello e viene denunciato dalla polizia. Alle 2.00, le volanti sono intervenute in un bar di via Zamboni dopo la segnalazione in merito a un uomo con in mano un coltello, all'esterno del locale.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno appurato che l'uomo, prima aveva infastidito la clientela all'interno, inveendo contro i dipendenti, poi, una volta uscito dal locale aveva esctratto la lama. I poliziotti hanno così bloccato un cittadino tanzaniano di circa 37 anni, già pregiudicato, nelle vicinanze del locale, in stato di ubriachezza, addo anche uncoltello multiuso.

E' stato denunciato per minacce aggravate, porto illegale di armi e sanzionato per ubriachezza manifesta.

Ieri mattina, la polizia è intervenuta in via Marconi perchè un uomo ubriaco aveva palpeggiato una donna su un autobus.

(Foto archivio)