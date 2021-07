Via Zanardi: "sfoggia" la pistola (giocattolo) al bar e finisce nei guai

E' entrato in un bar di via Zanardi con la pistola infilata nella cinta dei pantaloni. Lo hanno riferito alcuni testimoni che, allarmati, hanno chiamato il 113 ieri sera intorno alle 20.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno identificato l'uomo. Si tratta di un italiano 55enne, già pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona. In quel momento però non aveva addosso l'arma segnalata. I poliziotti hanno continuano il sopralluogo nelle aree adiacenti il bar: nascosta in un piccolo vano all'esterno dell immobile, hanno trovato la pistola. Si tratta della riproduzione di una Beretta, ma il tappo rosso era stato coperto dal nastro isolante.

L'uomo è stato denunciato per procurato allarme.

