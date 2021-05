Furto del Rolex con la tecnica dell'abbraccio: fermate in due

Ha riconosciuto le presunte autrici del furto ai suoi danni e ha chiamato la polizia. Due donne di 27 e 28 anni, cittadine straniere di origini rom, sono state denunciate per furto con strappo dopo essere state intercettate a poca distanza da una fermata del bus 18, lungo via Zanardi, nei dintorni del civico 189.

E' stata la stessa vittima del furto, un 50enne cittadino italiano a chiamare il 113 dopo aver scorto le due donne in volto e averle riconosciute come le autrici di un furto avvenuto il 28 aprile scorso. In quell'occasione, sempre lungo via Zanardi, le ragazze avrebbero tolto dal polso il prezioso orologio con l'utilizzo della tecnica dell'abbraccio.

Il bus è stato fermato dalla polizia, e l'autista ha indicato come le giovani fossero scese poco prima. Risalito il percorso del bus in direzione centro, gli agenti hanno trovato le due ancora nei pressi della fermata, in compagnia di altre tre persone. Dopo gli accertamenti del caso, è stata formalizzata la denuncia del signore.