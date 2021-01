Uil per il giorno della memoria: un albero per non dimenticare gli orrori della Shoah|VIDEO

"Un albero per non dimenticare gli orrori della Shoah". E' ò'iniziativa, in vista della Giornata della Memoria, di oggi. lunedì 25 gennaio 2021, nel giardino Paolo Lacchini (via Serena 2/2- Bologna), davanti alla sede della Uil Emilia Romagna.

E' stata piantumata una Ginko Biloba, donata dalla Regione Emilia Romagna alla Uil Emilia Romagna nell’ambito di "Mettiamo radici per il futuro", il piano della Regione per incrementare la superficie boschiva e le aree verdi dell’Emilia-Romagna e dare così un contributo alla lotta al cambiamento climatico.