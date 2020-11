Via Tarini, marito e moglie trovati morti in casa

Sono stati scoperti da Vigili del Fuoco e Polizia i cadaveri di due coniugi di 83 e 79 anni nel loro appartamento di via Tiarini. Come riferisce il Resto del Carlino, l'allarme è stato lanciato dal nipote: il loro telefono squillava a vuoto da giorni così si è presentato alla loro porta. Anche i vicini raccontano che la coppia non si vedeva da un po’.

Da quanto si apprende da fonti della questura, le salme saranno trattate per via amministrativa, non passando quindi per il medico legale e l'autopsia. La morte risalirebbe almeno a 10 giorni fa.

In casa non sono stati trovati elementi che facessero pensare a una rapina o altro, tutto era in ordine. Il corpo della donna è stato trovato sul pavimento della cucina, quello del praticamente sotto il letto. La coppia non aveva figli.