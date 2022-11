"Bologna 30 salva vite, non è una questione politica", al via i laboratori di quartiere | VIDEO

Dopo l'approvazione in Giunta delle linee di indirizzo per la realizzazione del piano 'Bologna città 30', la città si prepara a rallentare (in campo per la messa in sicurezza ci sono 14 milioni di euro) e la rete Bologna30 – promotrice della campagna – invita tutte e tutti a partecipare ai laboratori di quartiere, in programma dal 22 novembre al 15 dicembre. Prima, il 17 novembre, anche un evento pubblico in via Azzo Gardino alle 18:30.

Intanto la lega, all'opposizione, parzialmente scettica, nei giorni scorsi ha annunciato l'avvio di una raccolta firme 'strada per strada'.

Ne abbiamo parlato con Umberto Casadio e Sara Poluzzi della rete Bologna30.

"Invitiamo tutte e tutti, critici e favorevoli, a partecipare all'evento divulgativo che terremo il 17 novembre e poi, dal 22 novembre al 15 dicembre, ai laboratori di quartiere che si terranno in ogni zona della città. Per partecipare basta iscriversi tramite il sito della Fondazione Innovazione Urbana".