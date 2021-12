Viabilità, Comune monitora nuovo gestore sosta: temi da risolvere

Comune di Bologna e Srm "sono impegnati da settimane nella verifica dell'avvio delle operazioni in capo a Bomob", il nuovo gestore della sosta e del rilascio dei contrassegni: tramite questa attività sono emerse situazioni da "risolvere", afferma l'assessora alla Mobilità, Valentina Orioli, rispondendo in Question time a una domanda di Francesco Sassone (Fdi) sui disagi riscontrati nel cambio di appalto.

"Dall'apertura degli uffici sono stati condotti numerosi sopralluoghi in occasione dei quali, mediante verbali condivisi tra le parti- afferma Orioli, nella risposta letta da Massimo Bugani- è stata apprezzata l'evoluzione inevitabile di messa a regime dell'organizzazione aziendale e sono state anche segnalate situazioni puntuali da prendere in considerazione e risolvere".

Il primo mese "si è appena concluso e sarà oggetto di attento esame tra le parti in esito alla trasmissione del materiale di rendicontazione contrattuale da parte di Bomob", aggiunge Orioli.

Sempre Fdi, con Stefano Cavedagna, interroga Orioli anche sulla sosta fuori dal cimitero della Certosa. Recentemente il Comune ha ricevuto segnalazioni da parte di visitatori e fiorai sulla "saturazione" del parcheggio nord, riferisce Orioli, con una "crescente diffusione della sosta prolungata da parte di soggetti non accedenti alla Certosa": si tratta di "comportamenti scorretti" che violano norme "adeguatamente segnalate", sottolinea l'assessora.

A seguito di sopralluoghi con la Polizia locale, "si è valutato di adottare alcuni provvedimenti nel prossimo futuro", spiega Orioli: "Un potenziamento degli stalli riservati alle persone disabili e al carico-scarico merci e la progettazione di un piano di segnalamento per individuare una quota di stalli da porre a disco orario, con attuazione possibile nel 2022". (Dire)