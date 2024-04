Migliorare la viabilità in zona Tuscolano-Ferrarese, Consiglio comunale approva un Odg

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un piano per favorire la mobilità e la sicurezza stradale nella zona Tuscolano-Ferrarese. E questo l’obiettivo dell’ordine del giorno, presentato dai consiglieri comunali Simona Larghetti, Detjon Begaj e Porpora Marcasciano di Coalizione Civica e Franco Cima del Partito Democratico, e approvato dal Consiglio Comunale con 22 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti.

Un quartiere con più realtà

Il quartiere è composto da diverse realtà. Nell’area nord-est ci sono case di campagna, in particolare “nelle frazioni di Case Nuove e Case Sant'Anna lungo via Ferrarese e altre case sparse lungo il tratto di via del Tuscolano tra via Aposazza e via Peglion – si legge nell’ordine dle giorno - mentre nell’area afferente a via del Gomito è presente una nuova micro-area per l’inclusione di persone rom e sinti”. Un quadro articolato dove, tuttavia, non mancano i problemi di mobilità.

Più sicurezza stradale

Delle difficoltà della zona si era già parlato nel corso della IV Commissione consiliare ‘Mobilità, infrastrutture, opere pubbliche, lavori pubblici, manutenzione’ dell'11 gennaio scorso. Tanti i punti critici e difficoltà messi in luce, tra cui la mancanza di piste ciclabili, marciapiedi, oltre alla fermata del bus non protetta di Case Sant'Anna”. Tutte situazioni acuite dalla velocità con cui auto e moto percorrono quel tratto di strada, dove “il limite di velocità è fissato a 70 km/h”.

Pericolosi sono anche gli incroci tra via Ferrarese e via Peglion e tra via Ferrarese e via Sammarina, l’attraversamento pedonale e le immissioni laterali in via del Gomito nei pressi del capolinea dell’autobus 25.

Le richieste dei consiglieri

Per questo nell’ordine del giorno approvato oggi si chiede una riduzione del limite di velocità in quel tratto di strada. Non solo. Tra gli interventi sollecitati, anche “la realizzare la tratta 1 della Ciclovia 7 del Biciplan proseguendo con un percorso ciclabile” in entrambe le direzioni di marcia, da realizzare grazie ai fondi Pon Metro. La “messa in sicurezza immediata delle fermate dei bus lungo la via Ferrarese” oltre al miglioramento “dell’attraversamento pedonale in corrispondenza della microarea di via del Gomito” con semafori e altri dispositivi.

Più traporti pubblici

Tra le criticità segnalate, anche "l’assenza di servizi di trasporto pubblico locale, sia per frequenza che per estensione nelle diverse giornate e fasce orarie". I consiglieri comunali sollecitano un intervento di Tper e spiegano che “è emersa anche l'opportunità di migliori collegamenti di trasporto pubblico tra l'area e la zona di Corticella, attraverso la zona di via del Tuscolano che include il polo di attrazione dell'ITAS A. Serpieri su via Peglion, anche come interscambio verso il centro e le altre zone della città tramite la linea portante 27 e ancor più la futura Linea Verde del tram”.

Finire in tempi brevi i lavori legati al Passante di Bologna

Il tassello chiave resta quello legato ai lavori per la realizzazione del Passante di Bologna e della corsia della A13. I consiglieri chiedono al sindaco Matteo Lepore e alla giunta di sollecitare Autostrade perché le opere le opere di fluidificazione del traffico e di mitigazione previste per il quartiere vengano avviate in tempi brevi. In particolare, gli interventi riguardano la costruzione di un percorso ciclopedonale in sede separata lungo via Ferrarese, tra la rotonda Vigili del Fuoco e la località Case Nuove, una variante alla strada statale 64 a Case Nuove, con spostamento dell'asse stradale principale a ovest e l’uso dell'attuale tratto stradale come strada d’accesso al nucleo abitato, con tanto di marciapiedi e parcheggi e la costruzione di una rotatoria all'incrocio tra via Ferrarese e via Peglion.