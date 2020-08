Tentato furto in appartamento, sorpreso nel giardino di casa

E' stato visto aggirarsi dentro il giardino condominiale di una abitazione, ed è stato fermato poco dopo da una volante. Si tratta di un 30enne, cittadino tunisino, denunciato per violazione di domicilio e tentato furto in abitazione sabato pomeriggio dalla polizia.

A notare il soggetto, che alle spalle ha già qualche precedente per reati contro il patrimonio sono stati due vicini di casa, che hanno allertato il 113. Sulla base delle testimonianze, il 30enne era stato visto già nei giorni scorsi aggirarsi sempre nello stesso stabile e anzi, tentare di forzare la porta di una abitazione. In quella occasione l'allarme aveva suonato e aveva messo in fuga il 30enne, la cui immagine è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza, immagini vagliate nuovamente alla luce del recente fatto e che hanno fatto aggravare la denuncia a carico del giovane.