Intervento alla rete idrica: chiuso al traffico viale Berti Pichat

Per un intervento urgente di Hera sulla rete idrica, la Polizia locale segnala che viale Berti Pichat è chiuso al traffico in direzione stazione nel tratto compreso tra Porta San Donato e via Ranzani. Analogamente la deviazione al traffico dei viali si incanala per via San Donato e via Ranzani, fino al renserimento sui viali accanto alla sede Hera. L'0intervento si è reso necessario per la sostituzione di una valvola. Temporaneo distacco delle utenze nella zona, sono stati distribuiti i contenitori con i sacchi di acqua.