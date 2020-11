Traffico, Fuga di gas in viale Europa: strada chiusa

La Polizia Locale rende noto che, all'incrocio tra viale Europa, via Michelino e via della Fiera, si è verificata una fuga di gas.

La strada è stata chiusa al traffico. I vigili consigliano pertanto di usare percorsi alternativi. si tratta di una perdita accidentale per la rottura di una conduttura di media portata proprio al centro della strada. Per il momento non c'è stata la necessità di evacuazioni o soccorsi a persone.

I vigili del fuoco sul posto stanno monitorando la situazione e hanno messo in sicurezza la zona e allertato il pronto intervento tecnico del gestore gas.