Edificio 'spolpato' del rame: trovato con 30 kg di 'oro rosso'

In tutto, il carico pesava circa 30 kg, tra grondaie e altro. Così è stato fermato un 55enne cittadino italiano l’altra sera lungo una zona residenziale di Viale Lenin, dalla polizia. A notare il movimento sospetto del soggetto è stato un residente della zona, che ha sentito forti rumori provenire da uno di palazzi del circondario. Non solo, nei giorni precedenti c’erano stati furti di rame dal palazzo.

Mentre la volante era già sul punto di arrivare, il 55enne -con alle spalle già analoghi procedenti in materia- ha cercato di allontanarsi alla spicciolata, ma poi è stato colto in flagrante dagli agenti. Immediate sono scattate le manette.