Troppo viavai: in casa un chilo di droga e 38mila euro, arrestato giovane incensurato

Un bolognese di 30 anni, fino al 27 agosto incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri in un appartamento a poca distanza dalla Caserma Panzacchi.

Il 112 aveva ricevuto segnalazioni sul viavai di persone nell'abitazione del giovano, così ieri sono entrati. Inizialmente il 30enne ha consegnato spontaneamente due involucri contenenti hashish riposti nel frigo, sperando forse che i militari si sarebbero accontentati. La perquisizione ha permesso di scovare, in varie stanze, un chilo tra hashish e marijuana e 38mila euro in contanti. Il giovane è stato ammanettato, il processo per direttissima è previsto per oggi, 28 agosto.