Uomo morto sull'asse attrezzato: sopralluogo della polizia

Un uomo di circa sessant'anni è stato trovato morto sull'asfalto nel tratto mediano di viale Sandro Pertini, in zona Barca a Bologna. La segnalazione alla polizia è arrivata da alcuni passanti e automobilisti: subito sono giunti sul posto una volante e l'ambulanza con l'ausilio della polizia locale, causando la temporanea chiusura del tratto in direzione di Casalecchio, con le conseguenti grandi code sull'asse attrezzato. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto in prossimità del passaggio pedonale che sovrasta l'asse. Non si esclude alcuna ipotesi ma al momento chi sta indagando propende per un gesto volontario.