Risveglio bagnato, allagamento sui viali: strade chiuse e bus deviati | VIDEO

Risveglio con disagio intorno ai viali di Bologna, dove - all'altezza di via Ciprani - la carreggiata si è ritrovata sommersa d'acqua. L'episodio in via di ricostruzione è dovuto alla rottura di una tubatura. Ecco le immagini di come si presentava la strada intorno alle ore 8 di questa mattina, gennaio 2023 (foto e video lettore Giuseppe C).

(Via Cipriani allagata)

Strade chiuse al traffico, lavori Hera in corso

La polizia locale avvisa che conseguentemente alla rottura della rete idrica Viale Pietramellara è chiusa al traffico da Via Bovi Campeggi a Via Parmeggiani. Chiusa anche Via Riva di Reno, da Piazza Azzarita a Via San Felice. Sono previsti i cassoni con l’acqua per limitare i disagi per i residente della zona.

Bus deviati

Per permettere l'intervento dei tecnici Hera, al lavoro per il ripristino della situazione, tutte le linee bus Tper transitanti nelle zone interdette al traffico sono state deviate: proseguono su Via Lame, Via Calori (fermata provvisoria al civico 11), Viale Silvani, Via Saffi (fermata San Pio V estesa anche alle linee suburbane).

(Via Riva Reno chiusa, lavori in corso)

"Vogliamo chiarezza"

I disagi mattutini sollevano la preoccupazione dei Consiglieri Comunali del Gruppo Bologna Ci Piace. Attraverso una nota congiunta Samuela Quercioli, e Gian Marco fanno sapere: "De Biase Il cedimento del manto stradale di via Riva Reno che ha portato alla chiusura, questa mattina , della strada, non solo crea continui disagi alla viabilità cittadina, già compromessa dai tantissimi cantieri presenti in città, ma ci preoccupa".

Il timore dei consiglieri è che "quanto si sta verificando sia solo l’inizio delle problematiche legate ai lavori previsti per la realizzazione del passaggio del tram in quella zona". Per questo, fanno sapere, che domani durante la seduta in Comune per il Question Time chiederanno lumi all’amministrazione sulla situazione.

Rottura nella rete idrica in Via Colombo

Hera avvisa che sempre stamane a causa della rottura nella rete idrica in Via Cristoforo Colombo, in corrispondenza del sottopasso ferroviario, si sta avviando un intervento di riparazione. L'interruzione idrica riguarderà la zona limitrofa e anche in quest'area sono previsti i cassoni di acqua.